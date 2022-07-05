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    «Фламенго» ведет переговоры с игроком «Зенита»

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может в ближайшее время вернуться на родину и пополнить состав клуба «Фламенго», сообщает Bola Vip.

    Вендел
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    Вендел

    Отмечается, что сам Вендел выразил желание вернуться в Бразилию. Он согласен на переход, но не хочет приостанавливать контракт с российским клубом, так как благодарен «Зениту». В связи с этим футболист хочет, чтобы был найден вариант, устраивающий оба клуба.

    Представители «Фламенго» хотят, чтобы Вендел перешел в клуб из Бразилии на правах аренды с обязательным выкупом при проведении определенного количества матчей.

    В прошлом сезоне Вендел провел в российском чемпионате в составе «Зенита» 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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