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    В «Фиорентине» рассказали о будущем Кокорина

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    Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде подтвердил, что клубу не удалось договориться о расторжении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

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    «Процесс расторжения контракта Кокорина прошел не очень хорошо. Если будем расторгать контракт, то сделаем это вместе.

    У него есть предложения из России.

    Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», — сказал Праде, слова которого приводит известный журналист Джанлука Ди Марцио.

    Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. С тех пор он сыграл за клуб из Флоренции 11 матчей, проведя на поле в сумме 216 минут и при этом ни разу не отметившись результативными действиями.

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