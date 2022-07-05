В «Фиорентине» рассказали о будущем Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины»подтвердил, что клубу не удалось договориться о расторжении контракта с российским нападающим

«Процесс расторжения контракта Кокорина прошел не очень хорошо. Если будем расторгать контракт, то сделаем это вместе.

У него есть предложения из России.

Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», — сказал Праде, слова которого приводит известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. С тех пор он сыграл за клуб из Флоренции 11 матчей, проведя на поле в сумме 216 минут и при этом ни разу не отметившись результативными действиями.