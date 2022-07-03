В «Феорентине» недовольны желанием Кокорина остаться в команде

В «Фиорентине» разочарованы заявлением агента российского форвардао желании футболиста остаться в итальянском клубе, сообщает Football Italia

Ранее агент 31-летнего россиянина Тимофей Бердышев сообщил, что футболист не намерен покидать Флоренцию, несмотря на предложения из России. Также он отметил, что «Фиорентина» не предлагала игроку обсудить расторжение контракта, который действует до конца июня 2024 года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За все время форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями, получив 2 желтых карточки.