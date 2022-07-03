ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс?
  • 12:52
    • Президент «Барселоны» о переговорах с Дембеле: Сейчас обе стороны настроены оптимистично
  • 12:41
    • Артуро Видаль вскоре перейдет в бразильский «Фламенго»
  • 12:15
    • Йозеф Циннбауэр: В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков
  • 12:01
    • В «Феорентине» недовольны желанием Кокорина остаться в команде
  • 11:50
    • Шамиль Тарпищев: Джокович точно фаворит Уимблдона
    Все новости спорта

    В «Феорентине» недовольны желанием Кокорина остаться в команде

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Фиорентина
    В «Фиорентине» разочарованы заявлением агента российского форварда Александра Кокорина о желании футболиста остаться в итальянском клубе, сообщает Football Italia.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    Ранее агент 31-летнего россиянина Тимофей Бердышев сообщил, что футболист не намерен покидать Флоренцию, несмотря на предложения из России. Также он отметил, что «Фиорентина» не предлагала игроку обсудить расторжение контракта, который действует до конца июня 2024 года.

  • Агент: Кокорин надеется в следующем сезоне играть чаще и приносить «Фиорентине» пользу
  • Читайте по теме

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За все время форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями, получив 2 желтых карточки.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Шанхай Порт» снова обыграет «Хэбей»?
  • «Шанхай Порт» — «Хэбей». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Чэнду» и «Шицзячжуан» проведут еще один «сухой» матч?
  • «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кублер — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Накашима — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Альдосиви — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры