Агент: Кокорин надеется в следующем сезоне играть чаще и приносить «Фиорентине» пользу

Агент, представляющий нападающего, высказался о будущем россиянина в

«Саша с большим энтузиазмом принял вызов 16 месяцев назад и убежден, что хочет продолжить свой путь здесь.

Честно говоря, я не знаю, что помешало ему получать регулярную игровую практику, но могу сказать, что его отношение к клубу и городу это не изменило.

Он надеется в следующем сезоне играть чаще и приносить "Фиорентине" пользу. Он думает только о том, чтобы забивать голы, и ни о чем ином.

Могу сказать лишь то, что у него была неприятная травма в начале его приключения во Флоренции, и она оказала значительное влияние на него.

Вынужденный перерыв оказался длительным, это раздражало Сашу и ограничило его возможности в концовке первого сезона.

Но я не могу объяснить, почему он так редко играл в прошлом сезоне. С нашей стороны все в порядке: Кокорин — серьезный профессионал, и ему удалось доказать это и в новой команде.

Я надеюсь лишь на то, что у него еще будут возможности себя проявить», — сказал агент Firenze Viola.