ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона
  • 23:33
    • Циципас уступил Кирьосу в 3-м круге «Уимблдона»-2022
  • 20:52
    • Первая ракетка мира Свентек проиграла в третьем круге «Уимблдона»
  • 19:57
    • Аршавин, Титов и Аленичев сыграют в матче легенд «Спартака» и «Зенита»
  • 19:09
    • Гол и ассист Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Енисей»
  • 17:36
    • СМИ: «Ювентус» объявит о подписании Ди Марии на следующей неделе
    Все новости спорта

    Аршавин, Титов и Аленичев сыграют в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Спартак РФС
    Российский футбольный союз сообщил, что перед матчем за Суперкубок России состоится встреча легенд «Спартака» и «Зенита».

    Егор Титов и Дмитрий Аленичев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Титов и Дмитрий Аленичев

    Матч будет проходить 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский », начало — в 18:00 мск.

    Продажа билетов стартует в понедельник, 4 июля. Всего стадион смогут посетить чуть более 10 000 болельщиков.

  • Подковерные игры. Матч за Суперкубок России обернулся скандалом
  • Рассказываем все подробности очередного скандала в преддверии противостояния «Спартака» и «Зенита»
  • 10/06/2022

    • «Зенит»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

    «Спартак»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

    Команды выйдут на поле в ретроформе, специально изготовленной к этому матчу, с логотипами, которые команды использовали в двухтысячных годах.

    Сам матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Встречу примет стадион «Газпром Арена».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли результативной «Битва чемпионов»?
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Торпедо» будет торопиться?!
  • «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Сиэтл» снова не уступит «Торонто» в МЛС?
  • «Торонто» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 3 июля
  • Завтра в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торонто — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гоффен — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — ван Рейтховен
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры