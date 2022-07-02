Аршавин, Титов и Аленичев сыграют в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

сообщил, что перед матчем засостоится встреча легенд

Матч будет проходить 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский », начало — в 18:00 мск.

Продажа билетов стартует в понедельник, 4 июля. Всего стадион смогут посетить чуть более 10 000 болельщиков.

«Зенит»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

«Спартак»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Команды выйдут на поле в ретроформе, специально изготовленной к этому матчу, с логотипами, которые команды использовали в двухтысячных годах.

Сам матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Встречу примет стадион «Газпром Арена».