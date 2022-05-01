«Ахмат» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор гола

Грозненскийодержал домашнюю победу над московским(2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Уткин на левом фланге получил мяч после небольшого рикошета, прошёл к штрафной армейцев и нанёс резкий удар низом в ближний угол, с которым Акинфеев не справился.

А в компенсированное время Бернард Бериша снял все вопросы о победителе матча. После борьбы за мяч у центрального круга Уткин выполнил отличную передачу на ход Берише к радиусу штрафной площади, Бернард вышел один на один с Акинфеевым и уверенно отправил мяч в правый угол ворот.

РПЛ. 27-й тур «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) 2:0 Голы: Уткин 45, Бериша 97«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосовац, Швец, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46)ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол, Щенников (Зайнутдинов, 67), Гбамен, Карраскаль (Яковлев, 80), Языджи (Ушаков, 58), Обляков, Мухин (Фукс, 58), Заболотный, Эджуке (Медина, 68)Предупреждения: Языджи (38), Садулаев (45), Семенов (62)

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

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Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.