Клопп: Слава Богу, что в футболе два тайма

Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий по поводу победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 34 тура чемпионата Англии.

«Слава Богу, что в футболе два тайма. В первом мы играли не очень хорошо. Соперник усложнял нам жизнь, мы не могли пройти их последнюю линию обороны. Нам не хватало движения.

Мы действовали недостаточно быстро, пасовали в зоны, где у соперника было по девять игроков. Пикфорд держал мяч по пять минут каждый раз, когда тот попадал к нему, поэтому мы не могли поймать ритм, чтобы взломать их низкий блок. Мы ожидали от "Эвертона" такой игры.

Число одержанных нами побед за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Парни вновь сделали это, и я очень доволен.

Если кто-то считает, что мы будем легко пролетать такие матчи, хочу извиниться, но такого не будет. Но если мы сможем создавать такую атмосферу, как сегодня, совладать с нами в течение 95 минут будет очень тяжело», — цитирует Клоппа BBC.