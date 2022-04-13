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    Голкипер «Зенита» Кержаков высказался против расширения РПЛ

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков считает, что российской Премьер-лиге пока рано думать о расширении.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Здесь все взаимосвязано: и расширение лиги, и формат "осень-весна". Мы же для чего меняли формат? Чтобы трансферное окно было такое, как у европейских чемпионатов. А как ситуация будет развиваться дальше — неизвестно. Вопрос, куда мы будем двигаться.

    Думаю, для любого футболиста лучше чаще играть, чем тренироваться. Как именно это менять — все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Кто сейчас может ответить на этот вопрос? От этого и будем отталкиваться.

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    • У "Торпедо", которое претендует на выход в РПЛ, сейчас нет своего стадиона? Вот видите, мы говорим о расширении или нерасширении, а здесь, оказывается, с инфраструктурой еще не все понятно. Может быть, изначально вот эти проблемы решать нужно и готовить инфраструктуру?», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

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