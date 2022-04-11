Призеры известны? Итоги 24-го тура РПЛ

«Зенит» и ЦСКА уходят в отрыв, «Ростов» тянется к спасению, а «Рубин» — к вылету. Как изменилась таблица после очередного тура РПЛ, разбираем вместе.

«Зенит» и «Динамо» закрепились на лигочемпионских местах

Еще неделю назад их было трое. Теперь претендентов на трофей РПЛ — двое. «Зенит» и «Динамо» уходят в отрыв. Впереди только заочная борьба. С чемпионской гонки сошёл ЦСКА. А еще кардинально изменилась ситуация в нижней части турнирной таблице.

Изменения в турнирной таблице

Первая четвёрка без изменений. Дальше интересней. Игра в догонялки за 5 место в таблице. Хотя эта позиция путёвку на евроарену не дает. «Краснодар» нанес ответный удар «Локомотиву». После 23-го «железнодорожники» отобрали у краснодарцев эту строчку. Пришло время отдавать.

«Локомотив» в 24-м туре потерпел гостевое поражение от «Ростова» (1:4), а «Краснодар» минимально обыграл «Рубин» (1:0).

Сначала на две ступени вверх, а теперь на две вниз. «Нижний Новгород» снова 11 в чемпионате России. НН уступил дома претенденту на золото «Динамо» (0:1)

На 9 место в таблице вернулся «Спартак» — после победы над «Арсеналом» (3:0). А «Рубин» свалился на 12 строчку. Ниже только зона вылета.

+2 позиции. Сенсационная победа «Химок» над ЦСКА (4:2) подняла клуб на 13 место. А успех «Ростова» в матче с «Локо» помог покинуть опасную черту. Теперь команда 10-я.

Два претендента на титул РПЛ

«Зенит» (1 место и 52 очка) — не дает возможности приблизиться «Динамо» вплотную. Важно не оступиться в последних шести матчах самому.

В 24-м туре невский клуб одержал уверенную победу. Был обыгран «Ахмат» (2:0) на его же территории. У питербуржцев голы забили Алберто и Ерохин. К слову Саша Ерохин продлил контракт с клубом до 24-го.

16 апреля игра домашняя против «Урала». Затем сложный календарь против «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». И оппоненту не пожелаешь такой сложный календарь. Именно в этих поединках «динамовцы» будут ожидать осечки «Зенита».

Между ключевыми сражениями будут еще игры с «НН» «Химками». Как показала практика ЦСКА — «Химки» тоже не подарок.

Все прогнозы на РПЛ

«Динамо» (2 место и 49 очков) — грезит отобрать титул у семикратного чемпиона. Сами москвичи еще ни разу не выигрывали золото россйской Премьер-Лиги. Да и так близко к 1-му месту не подбирались. «Динамо» в прошедшем туре победил «Нижний Новгород» благодаря автоголу Гоцука.

«Динамо» Москва globallookpress.com

15 апреля у «бело-голубых» появится прекрасный шанс догнать «Зенит» в турнирной таблице. Для начала выиграть у «Ахмата» в Москве.

Концовка у «Динамо» не слаще, чем у «Зенита». Тут важно не только ждать оплоности со стороны Питера, но и самим не оказаться в роли «лузера».

Впереди супербитвы с ЦСКА, «Сочи» и «Локомотивом». Плюс дежурные матчи против «Крыльев Советов» и «Урала».

Зона Лиги Конференций УЕФА

ЦСКА (3 место и 43 очка) на мгновение может забыть о серебре. Здесь бы не потерять бронзу. Ничья с «Уралом» (2:2) и поражение от «Химок» (2:4). Результат — в спину теперь дышат футболисты из Сочи.

Следующая осечка может лишить московский клуб места в тройке призёров. Благо соперник подходящий — 16 апреля поединок с «Уфой». Хотя «Химки» и «Урал» — не числились в фаворитах пары на бумаге.

Все в руках, а точнее в ногах ЦСКА. Три из шести. У армейцев матчи с прямыми конкурентами — «Динамо», «Сочи», «Краснодар» (5 место 39 очков). А еще будут игры с «Ростовым» и «Ахматом».

«Сочи» (4 место и 42 очков) — метят на бронзу. Всего 1 очко отделяет команду от ЦСКА. Плюс очное противостояние в Москве 7 мая может изменить всё. Будет интересно.

В 24-м туре «Сочи» обыграли «Уфу» (2:1). Мячи забили Юсупов и Кассьерра. Следующая игра архиважная — в соперниках «Локомотив» (6 место и 37 очков) Встреча состоится 17 апреля. Победа может свести шансы московского клуба на 4 место к нулю.

«Ростов» — «Локомотив» globallookpress.com

«Ахмат», «Рубин», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Динамо». До конца сезон а«сочинцам» остается сыграть именно с этими командами.

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Один неудачный шаг может привести к вылету из РПЛ. Всего одна удачная игра — может помочь избежать неприятной ситуации. Это как раз история трёх команд, чья судьба резко изменилась после 24-го тура:

«Ростов» (10 место и 28 очков) — входит в это число «три».

Команда болталась над зоной вылета. Но после победы над «Локомотивом», клуб взлетел с 12 на 10 место.

«Рубин» (12 место и 25 очков) — как раз и занимает экс-место «Ростова». Да, эта позиция позволяет сохранить прописку в РПЛ. Но один неверный шаг и всё — ты покидаешь элитный дивизион.

«Рубин» уступил «Краснодару». Концовка сезона для казанского клуба мягко говоря не очень: «Локомотив», «Спартак» и «Сочи». В этих матчах команде нечего ловить.

Но будут и матчи с прямыми соперниками за выживание: «Уралом», «Уфой» и «Арсеналом». Они сейчас в зоне вылета и находятся ниже «Рубина» в турнирной таблице.

«Химки» (13 место и 24 очка) — покинул зону прямого вылета из РПЛ. Теперь они в в зоне стыковых матчей. Подмосковный клуб обошёл в «турнирке» «Урал» и «Арсенал».

Календарь и таблица РПЛ

Еще Улучшить положение в чемпионате клуб сможет 17 апреля. Следующий поединок «Химки» проведут в гостях против «НН». А потом игры с «крылышками» и аутсайдером лиги «Уфой». Дальше календарь сложнее: «Зенит», «Ростов» и «Спартак».

«Урал» (14 место и 21 очко) — для этой команды в принципе ничего не изменилось. Да, команда опустилась на одну срочку. Но избежать игр в стыковом раунде не получится. Если не исправить ситуацию в лучшую сторону.

«Урал» свой последний поеднок проиграл «Крыльям Советов» (0:1). Дальше сражение «Зенитом» 16 апреля. А будут еще битвы с «Динамо» и «Спартаком». Казалось бы, всё. Можно прощаться с пропиской в РПЛ. Только есть но... два поединка с «Уфой» (23 апреля) и «Арсеналом» (21 мая). Судьба самого «Урала» в его же руках.

«Спартак» — «Арсенал» Тула globallookpress.com

«Арсенал» (15 место и 21 очко) — опустился в зону вылета. После поражения от «Спартака» (0:3). Ниже только «Уфа».

У тульской команды комфортная концовка сезона. Пять из шести. Из серьезных только «Краснодар».

Очки «Арсенал» может набрать в играх с «Ростовым», «Рубином», «НН». Особенно жаркими получатся заключительные два тура. «Арсенал» сразится с «Уфой» и «Уралом». Да, не битва за золото и еврокубки. Но в зоне вылета будет жарко, это точно.

«Уфа» (16 место и 21 очко) — сенсации против «Сочи» не получилось — поражение (1:2). Хотя в концовке команда могла сравнять счет.

ЦСКА, «Ростов» и «Рубин». Будущие соперник аутсайдера РПЛ. Но футболисты «Уфы» делают основную ставку на битвы с «Уралом», «Арсеналом» и «Химками». Матчи с этими соперниками станут определяющими в итоговом расположении команд в зоне вылета.