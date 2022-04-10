Не помог и Изидор. Дублеры Карпина разгромили «Локомотив»

«Ростов» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» со счетом 4:1. Второй тайм «Локо» провёл лучше, чем первый, но это не помешало «Ростову» добиться разгромной победы. Изидор, реализовав пенальти, продолжил свою голевую серию — 5 голов в 5 турах.

Ход матча

12’ Полоз у линии штрафной «Локо» обработал мяч и прострелил к границе вратарской, где Комличенко не смог нанести акцентированный удар в борьбе с Тикнизяном.

21’ Кухта добивает мяч в сетку ворот «Ростова» после навеса от угла поля и скидки партнёра. Но прозвучал свисток арбитра почти сразу.

26’ Тикнизян прострелил слева на Кухту, тот развернулся в штрафной «Ростова» и выполнил передачу на Петрова, а Максим упал в борьбе с Мелёхиным. Долго судьи изучали видеоповторы, но в итоге пенальти не назначили.

33’ 1:0 Кирилл Щетинин. Байрамян с левого фланга выполнил передачу на Полоза, тот покатил к дуге штрафной «Локо», на Щетинина, а Кирилл, быстро обработав мяч, с места по прекрасной дуге пробил в левую девятку — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.

36’ Удаление! Глебов в подкате пытался выбить мяч, Наир Тикнизян упёрся в него и наступил ногой на ногу, причём ещё и перенёс на неё вес тела, за что получил красную карточку.

40’ Байрамян опасно пробил от линии штрафной, целясь в нижний правый угол — совсем рядом со штангой ворот «Локо» получилось.

43’ 2:0 Максим Осипенко. У Глебова прошла передача на Осипенко, тот в штрафной обыграл Едвая и с разворота пробил в правый нижний угол ворот.

45+2’ Полоз навесил в штрафную, Худяков не лучшим образом сыграл на выходе, отбив мяч на Осипенко, но его удар по воротам заблокировал Едвай.

48’ Изидор получил мяч в правой части штрафной «Ростова» после разрезающей передачи, но Песьяков вовремя выбежал ему навстречу, сократив угол обстрела, и отразил удар.

61’ 3:0 Дмитрий Полоз. Удался Байрамяну отличный навес из глубины поля в левую часть штрафной на Полоза, который грудью скинул себе мяч и нанёс прекрасный удар в дальний угол ворот.

64’ Рыбус навесил с углового в штрафную «Ростова», где Изидор выиграл борьбу в воздухе и пробил в дальний угол, попав в штангу с внешней стороны.

66’ Пенальти! Глебов пробил почти от линии штрафной «Локомотива» после углового, и мяч угодил в руку Живоглядову. Долго судьи изучали ВАР, в итоге Бобровский указал на точку.

70’ 4:0 Николай Комличенко (П). Комличенко с разбега мощно пробил в левый нижний угол ворот. Худяков прыгнул в нужную сторону, но до мяча не дотянулся.

74’ Комличенко выскочил на свободное пространство в штрафной «Локо» после разрезающей передачи Щетинина и технично подрезал мяч в дальний угол мимо Худякова. Но из офсайда.

76’ Пенальти! Щетинин сбил Бабкина в штрафной «Ростова», совсем рядом с её линией. Снова судьи просмотрели ВАР, прежде чем указать на точку.

81’ 4:1 Вильсон Изидор (П). Мощно пробил по центру под перекладину Изидор, а Песьяков прыгнул в угол ворот.

85’ Марадишвили навесил со стандарта от левого края штрафной на Баринова, тот прострелил вдоль ворот «Ростова», где Изидор чуть-чуть не добрался до мяча — Комличенко его опередил.

РПЛ. 24-й тур Ростов — Локомотив 4:1 (2:0, 2:1) Голы: 1:0 — 33 Щетинин, 2:0 — 43 Осипенко, 3:0 — 61 Полоз, 4:0 — 70, пенальти Комличенко, 4:1 — 81, пенальти ИзидорРостов: Песьяков, Лангович (Терентьев, 86), Осипенко, Мелехин (Поярков, 86), Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Тугарев (Селява, 60), Полоз, Комличенко (Соу, 86)Локомотив: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Петров (Рыбус, 42), Бека-Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), ИзидорПредупреждения: Осипенко (30), Изидор (30), Живоглядов (66), Баринов (82)Удаление: Тикнизян (36)

Лучшим игроком матча был признан нападающий «Ростова»

Дмитрий Полоз РПЛ

Следующие матчи

«Ростов» с 28 очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 37 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 17 апреля.

Таблица РПЛ РПЛ

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»

— Самое главное и позитивное — отношение ребят. Многие еще совсем недавно играли за дубль. Особенно в обороне у нас играют молодые ребята, на этом уровне они как минимум никому не уступают. Радует весь настрой команды отдаваться до конца, претензии никому предъявить нельзя ни в одном из матчей. Многое не получается, но это нормально. Перепады у молодых игроков, когда не хватает опыта стабильно играть — это нормально. Все сегодня позитивно.

Заур Хапов, главный тренер «Локомотива»

— Комментировать пока особо нечего, потому что мы очень неважно начали игру. «Ростов» с первых минут во всем был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счет стал 2:0, и после удаления, уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все.