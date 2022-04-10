«Урал» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 24-го тура РПЛ

«Урал» занимает 14-е место перед матчем с «Крыльями» Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Поберёзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.
Матч «Урал» — «Крылья Советов» пройдет 10 апреля в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов».