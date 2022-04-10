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    «Шмели» будут ближе к трем очкам

    «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат России, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Крылья Советов»
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    «Урал»
    В 24-м туре российской Премьер-лиги «Урал» в домашнем матче сыграет против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет 10 апреля и начнется в 12:00 по мск. «Урал» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 12:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Урал»

    «Урал» имеет на счету 21 балл, с которыми он делит места с 13 по 16 в турнирной таблице. От безопасной же строки коллектив отстает на четыре пункта.

    Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями.

    Коэффициенты матча Урал — Крылья Советов

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
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    А вот после перерыва «шмели» победить не могут, трижды проиграв за этот период и два раза сыграв вничью. Одна из мировых пришлась на минувший тур — в Москве с ЦСКА 2:2, где виктория была упущена в компенсированное время.

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах в текущем чемпионате «Урал» выиграл лишь одну игру из 11 проведенных, четыре раз он еще уступал и шесть встреч завершил ничейными исходами.

    «Крылья Советов»

    В турнирной таблице российского первенства «Крылья Советов» идут на восьмой позиции, имея в своем активе 32 балла, отставая на семь баллов от четвертой строки.

    «Волжане» весьма неплохо провели межсезонные спарринги, проиграв только раз за восемь встреч при пяти победах. Во второй части чемпионата команда из Самары сперва поочередно на домашнем поле расходилась миром с тульским «Арсеналом» 2:2 и «Зенитом» 1:1.

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    • После чего «волжане» нанесли гостевое поражение «Сочи» со счетом 3:2, а потом поочередно проиграли в родных стенах «Уфе» 1:2 и в пропущенном матче на выезде «Ростову» 0:1.

    Вне родных стен «Крылышки» в этом чемпионате выиграли четыре игры из 11 проведенных, два поединка еще они свели вничью и пять раз уходили с поля поверженными.

    В первом круге в Самаре эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, а в позапрошлом розыгрыше РПЛ они обменялись гостевыми викториями — 1:3 и 3:2.

    Прогноз и ставка на «Урал» — «Крылья Советов»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Крылышек» предлагают — 2.77.

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    На викторию «Урала» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.14.

    В данном сражении рискнем прогнозируем викторию хозяев, которым очень нужны очки для сохранение прописки. Однако перестрахуемся и поставим на них с 0 форой.

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    1.94
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    «Урал» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Шмели» будут ближе к трем очкам
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