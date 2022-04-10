«Спартак» крупно обыграл «Арсенал», Николсон забил два мяча

Московский «одержал домашнюю победу над тульским(3:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Чернов со своей половины поля сделал длинную передачу по правому флангу, Игнатов дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Зобнин в касание переправил мяч в ближний угол ворот.

Спустя четыре минуты Соболев прорвался по центру и сделал пас вперёд, Шамар Николсон влетел в штрафную «Арсенала» и пробил низом в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

А на 75-й минуте Мозес из аута вбросил мяч далеко в штрафную гостей , Костадинов неудачно скинул на Николсона, который подстроился и в касание пробил точно в угол.

На 86-й минуте гости остались в меньшинстве. Кингз Кангва ударил по мячу без свистка, несмотря на предупреждение Безбородова и получил вторую желтую карточку.

РПЛ. 24-й тур Голы: 1:0 — 53 Зобнин, 2:0 — 57 Николсон, 3:0 — 75 НиколсонСпартак: Максименко, Джикия, Жиго (Литвинов, 64), Чернов, Хлусевич, Мозес, Зобнин (Денисов, 90), Мартинс Перейра, Игнатов (Пруцев, 83), Соболев, Николсон (Шитов, 90)Арсенал Тула: Левашов, Смольников, Радакович (Марков, 68), Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 68), Гулиев, Костадинов, Кангва, Кайнов, Деспотович (Панченко, 80)Предупреждения: Кангва (28), Радакович (44), Жиго (62)Удаление: Кангва (86)

«Спартак» прервал серию из трех матчей без побед в РПЛ и занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли дома сыграет с «Рубином» (16 апреля).

Календарь и таблица РПЛ

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре «канониры» на своем поле примут «Ростов» (17 апреля)..Stat1Match Спартак — Арсенал Тула 3:0 (0:0, 3:0)