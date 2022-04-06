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    Морено: Матч с «Баварией» будет отличаться от встречи с «Ювентусом»

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    Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено высказал мнение о «Баварии», с которой испанский клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Жерар Морено
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    Жерар Морено

    «Это одна из сильнейших команд мира, за которую играет Левандовски, заслуживший "Золотой мяч" за достижения в последние два года.

    Это физически невероятно сильный игрок с удивительным мастерством. Один из лучших, если не лучший, в плане реализации моментов. А ведь есть еще Нойер, Мюллер и остальные.

    Этот матч будет отличаться от встречи с "Ювентусом". Возможно, под прессингом соперника нам придется быстрее комбинировать с мячом.

    Надо будет справиться с этим и больше действовать от обороны. Но мы способны играть в разном ключе. Мы знаем, когда игру надо разогнать, а когда замедлить.

    "Мы найдем формулу, чтобы обыграть 'Баварию'. Это будет тяжелый матч, но 'Вильяреал' всегда достойно себя проявлял в матчах, где ставки были высоки", — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" — "Бавария" состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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