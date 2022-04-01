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    Баринов: Гиздоль даже не попрощался с футболистами «Локомотива»

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что его разочаровало то, как немецкий тренер Маркус Гиздоль ушел из команды.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Приехал на тренировку, спросил: "Где главный тренер?" Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

    Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, — это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.

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    • Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил — значит, так ему было выгоднее. А то, что ты озвучил... Возможно, отчасти так и есть.

    Пабло собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался и спокойно уехал.

    Когда все началось, мы еще были в Испании на сборе. По Пабло было видно, что он очень сильно переживает. Я догадывался, что он уедет», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

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