Баринов: Гиздоль даже не попрощался с футболистами «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива»признался, что его разочаровало то, как немецкий тренерушел из команды.

«Приехал на тренировку, спросил: "Где главный тренер?" Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, — это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.

Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил — значит, так ему было выгоднее. А то, что ты озвучил... Возможно, отчасти так и есть.

Пабло собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался и спокойно уехал.

Когда все началось, мы еще были в Испании на сборе. По Пабло было видно, что он очень сильно переживает. Я догадывался, что он уедет», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».