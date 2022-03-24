Армения с Байрамяном и Сперцяном победила Черногорию

одержала домашнюю победу над(1:0) в товарищеском матче.

Автором единственного в матче гола стал Вахан Бичахчян, отличившийся на 19-й минуте.

Отметим, что с 83-й минуте Армения играла в меньшинстве: за вторую желтую карточку удален был Степа Мкртчан.

Полузащитники Хорен Байрамян («Ростов») и Эдуард Сперцян («Краснодар») вышли в стартовом составе. Байрамяна заменили на 59-й минуте, а Сперцян отыграл весь матч.