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    Армения с Байрамяном и Сперцяном победила Черногорию

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Армении Сборная Черногории
    Сборная Армении одержала домашнюю победу над командой Черногории (1:0) в товарищеском матче.

    Сборная Армении
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    Сборная Армении

    Автором единственного в матче гола стал Вахан Бичахчян, отличившийся на 19-й минуте.

    Отметим, что с 83-й минуте Армения играла в меньшинстве: за вторую желтую карточку удален был Степа Мкртчан.

    Полузащитники Хорен Байрамян («Ростов») и Эдуард Сперцян («Краснодар») вышли в стартовом составе. Байрамяна заменили на 59-й минуте, а Сперцян отыграл весь матч.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Армения — Черногория 1:0
    Гол: 1:0 Ваган Бичахчян (19') Армения: Давид Юрченко, Камо Оганесян (David Terteryan, 81'), Styopa Mkrtchyan, Вараздат Ароян, Арман Оганесян, Тигран Барсегян (Hovhannes Harutyunyan, 89'), Solomon Udo (Артак Григорян, 86'), Эдуард Сперцян, Хорен Байрамян (Artem Avanesyan, 59'), Ваган Бичахчян (Artur Serobyan, 69'), Erik Vardanyan (Геворг Казарян, 56') Черногория: Милутин Осмаич, Uros Djurdjevic, Адам Марушич (Uros Djuranovic, 46'), Ристо Радунович, Никола Вукчевич (Milos Raickovic, 46'), Марко Янкович (Novica Erakovic, 63'), Marko Vukcevic, Жарко Томашевич, Nikola Sipcic, Игор Вуячич (Igor Ivanovic, 77'), Милан Миятович (Lazar Carevic, 46') Предупреждение: Styopa Mkrtchyan (83')
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