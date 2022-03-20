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    «Лестер» удержал домашнюю победу над «Брентфордом»

    «Лестер» — «Брентфорд»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Брентфордом» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 22-й минуте. С левого фланга Барнс покатил низом в центр, куда ворвался Тимоти Кастань и с линии чужой штрафной пробил в одно касание. Мяч отправился точно в дальний верхний угол по невероятной траектории.

    На 33-й минуте Джеймс Мэддисон идеально исполнил штрафной, удвоив преимущество «Лестера». Красивым обводящим ударом отправил он сферу над стенкой точно в ближний верхний угол ворот соперника.

    На 85-й минуте гости отквитали один мяч. Прорвался по центру Тони к штрафной «Лестера», но не стал бить, а скинул поперек на Висса, который расшатал защитника и точным ударом отправил сферу в дальний нижний угол ворот Шмейхеля.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Брентфорд 2:1
    Голы: 1:0 Тимоти Кастань (20'), 2:0 Джеймс Мэддисон (33'), 2:1 Йоан Висса (85') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Даниэль Амарти, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань (Джонни Эванс, 64'), Юри Тилеманс, Нампалис Менди, Kiernan Dewsbury-Hall (Бубакари Сумаре, 79'), Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс, Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 86') Брентфорд: Айван Тони, Йоан Висса, Брайан Мбемо, Витали Янельт (Shandon Baptiste, 56'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Рико Генри (Tariqe Fosu, 74'), Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристоффер Вассбакк Аер (Mads Roerslev, 66'), Дэвид Райа Предупреждения: Kiernan Dewsbury-Hall (76'), Этан Пиннок (83'), Кристиан Нергор (90')

    «Лестер» набрал 36 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с 30 баллами в активе находится на 15-й строчке.

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