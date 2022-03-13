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    Пиоли: Турнирная таблица для «Милана» выглядит достойно

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Милан Эмполи Серия A
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги встречи 29-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:0), а также высказался о ситуации с чемпионской гонкой.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы всегда должны считать следующий матч самым важным. Мы на высоте и должны продолжать думать от игры к игре. Турнирная таблица для "Милана" выглядит достойно, но она виртуальна, впереди ещё достаточно матчей. Я думаю, было бы справедливо, оценивать нас при одинаковом количестве матчей, но это вне нашего контроля.

    Мы хорошо выступили сегодня вечером, контролировали игру и не сильно рисковали. "Эмполи" доставил нам несколько проблем, мы и сами допускали ошибки, но, в целом, хорошо действовали в обороне. Когда я произнесу, что цель "Милана" чемпионство? Перед заключительным туром сезона, если мы будем на четыре очка впереди…

    Готов ли я сейчас согласиться на второе место? Я хочу, чтобы мои ребята продолжали выкладываться по полной, и сегодня вечером мы увидели, как трудно побеждать, поэтому мы уже думаем о том, как трудно будет с "Кальяри". Мы не должны заглядывать слишком далеко вперёд.

    Участвует ли "Ювентус" в чемпионской гонке? Определенно, да. Но, потенциально, в розыгрыше еще 27 очков, при этом туринцы демонстрируют невероятную серию положительных результатов. Думаю, что вся нынешняя топ-5 поборется за титул», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Россонери» набрали 63 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» на пять очков.

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