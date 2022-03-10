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    Иванов: Иностранные футболисты не заявляли о желании покинуть «Урал»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что иностранные игроки екатеринбургского клуба не обращались к руководству с просьбой приостановить действие их контрактов.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Иностранные футболисты не заявляли о желании покинуть "Урал", — приводит слова Иванова ТАСС. — Последними у нас уехали два грузина Лука Цулукидзе, которого мы подписали свободным агентом, и Лука Гагнидзе, который принадлежит "Динамо", но пока контракт с ним приостановили. С Денисом Кулаковым приостановлено соглашение, мы отпустили его».

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