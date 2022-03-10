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    Цорн: Никто из футболистов не хочет покидать «Локомотив»

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    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что никто из футболистов не хочет покидать стан «железнодорожников», даже несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке.

    Томас Цорн
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    Томас Цорн

    «Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть "Локомотив", — приводит слова Цорна ТАСС.

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