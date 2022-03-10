«Севилья» — «Вест Хэм» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в Испании.

«Севилья»: Буну, Навас, Гудель, Кунде, Акунья, Ракитич, Оливер Торрес, Жордан, Окампос, Корона, Эн-Несири.

«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Влашич, Форнальс, Антонио.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на ее победу — 2.32, на успех «Вест Хэма» — 4.15, на ничью — 3.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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