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    Сможет ли «Вест Хэм» забить на поле «Севильи»?

    «Севилья» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.82) на Лигу Европы 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вест Хэм»
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    «Севилья» не пропускала только в трех из десяти предыдущих матчей
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Севилья»

    «Севилья» в десяти последних матчах одержала только три победы. Одну из них — в домашней встрече с загребским «Динамо» в предыдущем раунде Лиги Европы.

    Тогда же «Севилья» всего лишь четвертый раз в сезоне забила больше двух мячей.

    Коэффициенты матча Севилья — Вест Хэм

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.15
  • Ставка
    •

    Как правило, «Севилья» забивает не больше двух мячей. А, например, недавняя гостевая встреча с «Алавесом» в рамках Ла Лиги завершилась со счетом 0:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Также интересно, что «Севилья» не пропускала только в трех из десяти предыдущих матчей.

    Но при этом важно отметить, что «Севилья» очень мало пропускает на своем. В десяти последних матчах на своем поле команда Хулена Лопетеги лишь дважды пропускала больше одного мяча.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в последнее время барахлит. Начиная с середины февраля «молотобойцы» одержали только одну победу. В той игре — против «Вулверхэмптона» — они забили один мяч и ни разу не пропустили.

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    • В начале марта «Вест Хэм» проиграл «Саутгемптону» и «Ливерпулю», пропустив в общей сложности четыре мяча.

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    • Также можно отметить, что «Вест Хэм» пропустил десять мячей в шести предыдущих матчах на выезде.

    Последний раз «Вест Хэм» не пропускал в гостях еще в первой половине декабря.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что команды не порадуют результативным футболом в предстоящем матче.

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    И скорее всего, так и будет. Самый очевидный сценарий: «Севилья» забьет один-два гола и ни разу не пропустит.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.74.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что голы будут только в одном тайме за 1.82.

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    «Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» забить на поле «Севильи»?
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