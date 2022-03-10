«Севилья» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» в десяти последних матчах одержала только три победы. Одну из них — в домашней встрече с загребским «Динамо» в предыдущем раунде Лиги Европы.

Тогда же «Севилья» всего лишь четвертый раз в сезоне забила больше двух мячей.

Коэффициенты матча Севилья — Вест Хэм 1 2.10 X 3.25 2 4.15 Ставка

Как правило, «Севилья» забивает не больше двух мячей. А, например, недавняя гостевая встреча с «Алавесом» в рамках Ла Лиги завершилась со счетом 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

Также интересно, что «Севилья» не пропускала только в трех из десяти предыдущих матчей.

Но при этом важно отметить, что «Севилья» очень мало пропускает на своем. В десяти последних матчах на своем поле команда Хулена Лопетеги лишь дважды пропускала больше одного мяча.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в последнее время барахлит. Начиная с середины февраля «молотобойцы» одержали только одну победу. В той игре — против «Вулверхэмптона» — они забили один мяч и ни разу не пропустили.

В начале марта «Вест Хэм» проиграл «Саутгемптону» и «Ливерпулю», пропустив в общей сложности четыре мяча.

Также можно отметить, что «Вест Хэм» пропустил десять мячей в шести предыдущих матчах на выезде.

Последний раз «Вест Хэм» не пропускал в гостях еще в первой половине декабря.

Прогноз и ставка

Букмекеры больше склоняются к тому, что команды не порадуют результативным футболом в предстоящем матче.

И скорее всего, так и будет. Самый очевидный сценарий: «Севилья» забьет один-два гола и ни разу не пропустит.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.74.

Также можно рассмотреть ставку на то, что голы будут только в одном тайме за 1.82.