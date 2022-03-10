«Севилья» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

У «Севильи» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы было два непростых матча с загребским «Динамо».

Дома испанцы выиграли со счетом 3:1, а в гостях уступили — 0:1. Но вряд ли кто-то станет отрицать, что «Севилья» заслуженно вышла в следующий раунд.

Коэффициенты матча Севилья — Вест Хэм 1 2.07 X 3.15 2 4.00 Ставка

«Севилья» попала в Лигу Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Команда Хулена Лопетеги не смогла выйти в плей-офф главного турнира Европы, несмотря на то, что попала в самую простую группу.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Севилья» в этом сезоне потерпела только одно поражение на своем поле.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем без особых проблем прошел групповой этап Лиги Европы, не сумев набрать очки только в одном матче.

На данный момент можно сделать вывод, что «Вест Хэм» слегка забуксовал. В пяти последних матчах «молотобойцы» одержали только одну победу.

В начале марта команда Дэавида Мойеса проиграла «Саутгемптону» и «Ливерпулю».

«Вест Хэм» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Вест Хэма» — за 4.05.

«Вест Хэм» в этом сезоне уже не один раз удивлял, когда отбирал очки у ведущих клубов АПЛ. Но сейчас команда Мойеса, похоже, подустала, и чересчур интенсивный футбол «Севильи» станет для нее проблемой.

Ставка — победа «Севильи» за 2.18.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.99.