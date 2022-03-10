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    Сможет ли «Севилья» обыграть «Вест Хэм»?

    «Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз, ставки (к. 2.18) на футбол, Лига Европы, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вест Хэм»
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    «Севилья» в этом сезоне потерпела только одно поражение на своем поле
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:45 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Севилья»

    У «Севильи» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы было два непростых матча с загребским «Динамо».

    Дома испанцы выиграли со счетом 3:1, а в гостях уступили — 0:1. Но вряд ли кто-то станет отрицать, что «Севилья» заслуженно вышла в следующий раунд.

    Коэффициенты матча Севилья — Вест Хэм

  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
    •

    «Севилья» попала в Лигу Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Команда Хулена Лопетеги не смогла выйти в плей-офф главного турнира Европы, несмотря на то, что попала в самую простую группу.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Севилья» в этом сезоне потерпела только одно поражение на своем поле.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем без особых проблем прошел групповой этап Лиги Европы, не сумев набрать очки только в одном матче.

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    • На данный момент можно сделать вывод, что «Вест Хэм» слегка забуксовал. В пяти последних матчах «молотобойцы» одержали только одну победу.

    В начале марта команда Дэавида Мойеса проиграла «Саутгемптону» и «Ливерпулю».

    «Вест Хэм» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Вест Хэма» — за 4.05.

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    «Вест Хэм» в этом сезоне уже не один раз удивлял, когда отбирал очки у ведущих клубов АПЛ. Но сейчас команда Мойеса, похоже, подустала, и чересчур интенсивный футбол «Севильи» станет для нее проблемой.

    Ставка — победа «Севильи» за 2.18.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.99.

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    «Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Севилья» обыграть «Вест Хэм»?
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