Хави: «Барселона» постепенно становится все лучше и лучше

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0).

«Я ожидал победы, потому что команда постепенно становится все лучше и лучше, игроки очень хорошо тренируются. "Атлетик" — отличная команда. Думаю, мы провели хорошую игру, уверенно отыграли в обороне и прессинговали после потери мяча. Ощущения отличные, я рад, что у нас есть гармония в отношениях с болельщиками.

Борьба за титул? На данный момент мы ничего не исключаем, но "Реал" очень силен. Надо стараться подниматься выше в турнирной таблице», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.