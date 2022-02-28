Хави: «Барселона» постепенно становится все лучше и лучше

«Я ожидал победы, потому что команда постепенно становится все лучше и лучше, игроки очень хорошо тренируются. "Атлетик" — отличная команда. Думаю, мы провели хорошую игру, уверенно отыграли в обороне и прессинговали после потери мяча. Ощущения отличные, я рад, что у нас есть гармония в отношениях с болельщиками.
Борьба за титул? На данный момент мы ничего не исключаем, но "Реал" очень силен. Надо стараться подниматься выше в турнирной таблице», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.