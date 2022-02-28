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    Хави: «Барселона» постепенно становится все лучше и лучше

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0).

    Хави
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    Хави

    «Я ожидал победы, потому что команда постепенно становится все лучше и лучше, игроки очень хорошо тренируются. "Атлетик" — отличная команда. Думаю, мы провели хорошую игру, уверенно отыграли в обороне и прессинговали после потери мяча. Ощущения отличные, я рад, что у нас есть гармония в отношениях с болельщиками.

    Борьба за титул? На данный момент мы ничего не исключаем, но "Реал" очень силен. Надо стараться подниматься выше в турнирной таблице», — приводит слова Хави Marca.

    «Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.

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