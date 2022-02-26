Чернов: Болельщики «Спартака» не очень довольны моим переходом. Хочу доказать обратное игрой

Новый защитник «Спартака», который перешел в команду зимой из, поделился эмоциями после поражения от(0:2).

Отметим, что Чернов является воспитанником армейцев.

«Каково было по красно-белую сторону? Не знаю. Я не играл. Переживал за ребят, конечно. Но не получилось сыграть хорошо дома. В раздевалке ЦСКА не заходил. Времени и сил не было.

Играли хорошо, все довольны. Но бывает, что залетают все моменты.

Было грустно наблюдать за пустой фанаткой. Болельщики ЦСКА сегодня были, их было хорошо слышно. При фанатах играть намного приятнее, когда гонят вперед.

Команда встретила хорошо. Со многими часто встречались по сборной. Реакция от болельщиков ЦСКА? Первое время была реакция только от болельщиков "Спартака". Были не очень довольны переходом, но игрой хочу доказать обратное. Все на поле показывать буду.

Хотел закончить сезон в "Крыльях", но все решили иначе. Хочу влиться в команду, понять тренерские идеи, требования. Все будет хорошо.

Общение с Ваноли? Было теоретическое занятие. Объяснял тренерские принципы. В "Крыльях" обычно играли в четыре защитника, здесь — в пять. Много мелочей. Все по-другому.

"Лейпциг" — хорошая команда. Идет на лидирующем месте у себя в чемпионате. Вы сами все видите. Будет сложная и интересная игра. Надеюсь на хороший результат», — передает слова Чернова Sport24.