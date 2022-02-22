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    Дель Пьеро: «Ювентус» должен сыграть так же агрессивно и ровно, как и «Вильярреал»

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    Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от предстоящего туринцам матча с «Вильярреалом».

    Алессандро Дель Пьеро
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    Алессандро Дель Пьеро

    Команды встретятся в Испании в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.

    « Уверен, что "Ювентус" не может рассматривать четвертьфинал как свою максимальную цель.

    Если мы посмотрим на две команды, то "Ювентус" — явный фаворит. Но если принимать во внимание весь сезон, то все уже не так однозначно.

    "Ювентус" должен сыграть так же агрессивно и ровно, как и соперник. Жду зажигательной атмосферы на стадионе», — сказал он Gazzetta dello Sport.

    Дель Пьеро также дал оценку молодым игрокам «Юве» де Лихту и Влаховичу.

    «Если ты силен, возраст не имеет значения. Нужно родиться готовым, если ты — чемпион», — сказал он о сербском нападающем.

    Бывший капитан «Ювентуса» поделился мнением и о лидерских качествах де Лихта.

    «Думаю, что в этих качествах можно не сомневаться: именно из-за них он и был куплен за солидную сумму», — подчеркнул Дель Пьеро.

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