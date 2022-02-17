«Зальцбург» — «Бавария»: счет 1:1, обзор голов

На 21 минуте хозяев вперед вывел Чуквубуйке Адаму, который откликнулся на поперечную передачу партнера в штрафную площадь.
Ничью для гостей на 90 минуте вырвал Кингсли Коман.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Зальцбург — Бавария 1:1
Голы: 1:0 Chukwubuike Adamu (21'), 1:1 Кингсли Коман (90') Зальцбург: Филипп Кён, Расмус Кристенсен, Умар Соле, Максимилиан Вебер, Андреас Ульмер, Николас Капальдо, Мохамед Камара, Николас Зайвальд (Лука Сучич, 80'), Бренден Ааронсон, Ноа Окафор (Chukwubuike Adamu, 12'), Карим Адейеми (Maurits Kjaergaard, 87') Бавария: Роберт Левандовски, Кингсли Коман, Лерой Зане, Томас Мюллер, Серж Гнабри (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 78'), Корентин Толиссо (Марсель Забитцер, 80'), Йозуа Киммих, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Свен Ульрайх Предупреждения: Кингсли Коман (83'), Филипп Кён (87'), Марсель Забитцер (90 + 2')
Ответная игра между командами состоится 8 марта в Мюнхене на «Альянц Арене».