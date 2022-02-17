Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваПарад ультра-си. Анонс событий на Олимпиаде-2022 17 февраля
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом»
  • 23:02
    • «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры
  • 00:33
    • Рублев победил Гаске в 1/8 турнира в Марселе
  • 20:49
    • Регулярный чемпионат КХЛ доигран не будет, сезон возобновят с плей-офф
    Все новости спорта

    «Бавария» спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом»

    «Зальцбург» — «Бавария»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Ред Булл Зальцбург
    В матче 1/8 Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом». Матч закончился со счетом 1:1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На 21 минуте хозяев вперед вывел Чуквубуйке Адаму, который откликнулся на поперечную передачу партнера в штрафную площадь.

    Ничью для гостей на 90 минуте вырвал Кингсли Коман.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Зальцбург — Бавария 1:1
    Голы: 1:0 Chukwubuike Adamu (21'), 1:1 Кингсли Коман (90') Зальцбург: Филипп Кён, Расмус Кристенсен, Умар Соле, Максимилиан Вебер, Андреас Ульмер, Николас Капальдо, Мохамед Камара, Николас Зайвальд (Лука Сучич, 80'), Бренден Ааронсон, Ноа Окафор (Chukwubuike Adamu, 12'), Карим Адейеми (Maurits Kjaergaard, 87') Бавария: Роберт Левандовски, Кингсли Коман, Лерой Зане, Томас Мюллер, Серж Гнабри (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 78'), Корентин Толиссо (Марсель Забитцер, 80'), Йозуа Киммих, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Свен Ульрайх Предупреждения: Кингсли Коман (83'), Филипп Кён (87'), Марсель Забитцер (90 + 2')

    Ответная игра между командами состоится 8 марта в Мюнхене на «Альянц Арене».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Махач — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  5.75
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры