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    «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры

    «Атлетико» — «Леванте»: счет 0:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» потерпел домашнее поражение от «Леванте» в матче 21 тура чемпионата Испании.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    На 54 минуте единственный гол в матче забил Гонсало Мелеро.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Леванте 0:1
    Гол: 0:1 Гонсало Мелеро (54') Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Хосе Хименес, Рейнилду, Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбиа, Коке (Шиме Врсалько, 64'), Тома Лемар (Ренан Лоди, 78'), Анхель Корреа, Матеус Кунья (Луис Суарес, 65') Леванте: Рохер, Хорхе де Фрутос, Энис Барди (Микаэль Мальса, 62'), Пепелу (Никола Вукчевич, 89'), Гонсало Мелеро (Коке Морено, 89'), Сон, Мартин Касерес, Оскар Дуарте, Робер, Хорхе Мирамон, Дани Карденас Предупреждения: Родриго Де Пауль (26'), Пепелу (70'), Dani Gomez (76'), Хорхе Мирамон (85'), (90 + 6'), Сон (90 + 7')

    Это лишь второе домашнее поражение «Атлетико» в текущем сезоне. После матча команда занимает 5 место с 39 очками.

    «Леванте» с 14 баллами остается последним.

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