«Атлетико» — «Леванте»: счет 0:1, обзор голов

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
На 54 минуте единственный гол в матче забил Гонсало Мелеро.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Леванте 0:1
Гол: 0:1 Гонсало Мелеро (54') Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Хосе Хименес, Рейнилду, Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбиа, Коке (Шиме Врсалько, 64'), Тома Лемар (Ренан Лоди, 78'), Анхель Корреа, Матеус Кунья (Луис Суарес, 65') Леванте: Рохер, Хорхе де Фрутос, Энис Барди (Микаэль Мальса, 62'), Пепелу (Никола Вукчевич, 89'), Гонсало Мелеро (Коке Морено, 89'), Сон, Мартин Касерес, Оскар Дуарте, Робер, Хорхе Мирамон, Дани Карденас Предупреждения: Родриго Де Пауль (26'), Пепелу (70'), Dani Gomez (76'), Хорхе Мирамон (85'), (90 + 6'), Сон (90 + 7')
Это лишь второе домашнее поражение «Атлетико» в текущем сезоне. После матча команда занимает 5 место с 39 очками.
«Леванте» с 14 баллами остается последним.