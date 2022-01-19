Президент «Урала»: Я за формат 10-15. Это хороший лимит, при котором наши парни будут играть

Президент «Урала»высказал свое мнение по поводу возможных изменений лимита на легионеров в РПЛ.

Сейчас в российском футболе действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

По данным СМИ, есть несколько вариантов изменения лимита. Первое предложение: 12 иностранцев в заявке, максимум 8 на поле. Остается формула, при которой у каждого клуба должно числиться минимум 4 доморощенных игрока в заявке.

Второе предложение: 13 иностранцев в заявке. Те же 4 доморощенных, еще 8 воспитанников национальной ассоциации.

В числе прочих обсуждается гибридный вариант — 10+15 в заявке на сезон, при этом каждый клуб имеет возможность, выплатив определенную сумму в фонд, пригласить максимум еще трех иностранцев.

«Я не хочу комментировать слухи. Говорят, будет 12-13 человек под лимитом. У меня никакой информации нет. Я всегда был за лимит и буду за него.

Я за формат 10-15. Это хороший лимит, при котором наши парни будут играть. Конечно, проще взять иностранца. Это дешевле. Будет их 11 человек в составе каждой команды. И что из этого получится? В сборной будет некому играть.

В новом лимите существует поправка о 4 воспитанниках... Это плюс, конечно. Но все равно, 12 футболистов в заявке — это перебор.

Реформа РПЛ? Я сразу был против. Эта схема была без спортивного принципа. Она не должна существовать. Наши соперники могут сыграть два раза с "Зенитом", а мы только один. Это уже неспортивно.

На последнем совещании создателю этой реформы задавали конкретный вопрос — кто-то в Европе играет по этой схеме? Он сказал нет. А зачем нам оно надо?

Зачем нам изобретать велосипед, когда он давно существует? Все ведущие страны мира играют в гладкий чемпионат. Не верю, что эта реформа сделает что-то лучше», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».