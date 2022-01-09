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    «Ювентус» по-волевому и в меньшинстве обыграл «Рому» в Риме

    «Рома» — «Ювентус»: счет матча 3:4, обзор голов

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    «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 4:3.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    На 11-й минуте счет открыл нападающий римлян Тэмми Абрахам, который воспользовался результативной передачей полузащитника Жордана Верету. На 18-й минуте равновесие восстановил нападающий туринцев Пауло Дибала.

    В дебюте второго тайма римляне сумели дважды забить — отличились Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. С 70-й по 77-ю минуты команда Массимилиано Аллегри сумела забить три гола. Точные удары в активе Мануэля Локателли, Деяна Кулушевски и Маттии Де Шильо.

    На 81-й минуте матча был удален защитник туринцев Маттейс де Лигт за фол в своей штрафной площади. Хавбек римлян Пеллегрини не смог реализовать пенальти, его удар отбил вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Ювентус 3:4
    Голы: 1:0 Тэмми Абрахам (11'), 1:1 Пауло Дибала (18'), 2:1 Генрих Мхитарян (48'), 3:1 Лоренцо Пеллегрини (53'), 3:2 Мануэль Локателли (70'), 3:3 Деян Кулушевски (72'), 3:4 Маттиа Де Шильо (77') Предупреждения: Хуан Куадрадо (45 + 3'), Жордан Верету (50'), Рожер Ибаньес (51'), Маттейс де Лигт (52'), Мануэль Локателли (65'), Бриан Кристанте (76'), Маттейс де Лигт (82')

    «Ювентус» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 32 баллами располагается на восьмой строчке.

    В параллельной встрече «Специя» в Генуе минимально переиграла «Дженоа» со счетом 1:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Специя 0:1
    Гол: 0:1 Симоне Бастони (14') Предупреждения: Калеб Экубан (5'), Маттиа Дестро (16'), Johan Vasquez (55'), Giulio Maggiore (83'), Кельвен Амьен-Аду (90 + 4')
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