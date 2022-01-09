«Рома» — «Ювентус»: счет матча 3:4, обзор голов

На 11-й минуте счет открыл нападающий римлян Тэмми Абрахам, который воспользовался результативной передачей полузащитника Жордана Верету. На 18-й минуте равновесие восстановил нападающий туринцев Пауло Дибала.
В дебюте второго тайма римляне сумели дважды забить — отличились Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. С 70-й по 77-ю минуты команда Массимилиано Аллегри сумела забить три гола. Точные удары в активе Мануэля Локателли, Деяна Кулушевски и Маттии Де Шильо.
На 81-й минуте матча был удален защитник туринцев Маттейс де Лигт за фол в своей штрафной площади. Хавбек римлян Пеллегрини не смог реализовать пенальти, его удар отбил вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны.
«Ювентус» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 32 баллами располагается на восьмой строчке.
В параллельной встрече «Специя» в Генуе минимально переиграла «Дженоа» со счетом 1:0.