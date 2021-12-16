Главный тренер сборной России Валерий Карпин о жеребьёвке Лиги Наций

Главный тренер сборной Россиивысказался о жеребьевке Лиги Наций, сообщает пресс-служба сборной России.

Сборная России в Лиге В попала во вторую группу с Исландией, Израилем и Албанией.

«Интересная жеребьёвка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная.

Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков. Придется совмещать, но это не должно сказываться на результате», — сказал тренер.

Даты матчей:

Туры 1 и 2: 2–8 июня 2022 года.

Туры 3 и 4: 8–14 июня 2022 года.

Туры 5 и 6: 22–27 сентября 2022 года.