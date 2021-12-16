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    Шварц: Нас поразило количество болельщиков на домашнем матче с «Зенитом»

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц считает, что команде по силам бороться за чемпионство в РПЛ.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьезного успеха, учитывая, что "Динамо" — молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача — не сворачивать с выбранного пути.

    В последней игре с "Зенитом" мы поразились большому числу болельщиков на трибунах.

    Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед. Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

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    • «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, отставая от «Зенита» на два очка.

    Напомним, Шварц был признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре.

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