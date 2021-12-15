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    Гендиректор «Динамо»: Верим, что нынешний прогресс не разовое стечение обстоятельств, а системное движение

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    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контрактов с главным тренером команды Сандро Шварцем и заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем.

    Павел Пивоваров и Сандро Шварц
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    Павел Пивоваров и Сандро Шварц

    «Прежде всего хочу поздравить клуб, всех наших болельщиков, и, конечно же, Сандро и Желько с продлением контрактов.

    За время, что они работают с командой, нам удалось создать коллектив единомышленников, который способен решать серьезные задачи.

    Сейчас у нас у всех в "Динамо" позитивный настрой и вера в то, что нынешний прогресс не разовое стечение обстоятельств, а системное движение к регулярным успехам и победам.

    Главный тренер и спортивный директор в этом процессе играют исключительно важную роль. Мы вместе обсуждаем самые разные вопросы и решения.

    И я вижу, что их искренне волнует и заботит всё, что связано с клубом. Не только с первой командой, но и с академией, инфраструктурой, коммерческой работой, коммуникациями.

    Сандро и Желько искренне переживают за общий результат и за развитие "Динамо". Конечно, это импонирует.

    Со своей стороны, мы не сомневались в необходимости продления контрактов. Переговоры прошли легко и завершились быстро.

    На паузу перед зимними сборами уходим в хорошем настроении и с большим желанием успешно провести вторую часть сезона», — приводит слова Пивоварова сайт «Динамо».

    Немецкий специалист возглавил бело-голубых в октябре 2020 года. Под его руководством динамовцы на данный момент провели 41 матч, в которых одержали 24 победы (59%).

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