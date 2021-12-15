Гендиректор «Динамо»: Верим, что нынешний прогресс не разовое стечение обстоятельств, а системное движение

Генеральный директор «Динамо»прокомментировал продление контрактов с главным тренером командыи заместителем генерального директора по спорту

«Прежде всего хочу поздравить клуб, всех наших болельщиков, и, конечно же, Сандро и Желько с продлением контрактов.

За время, что они работают с командой, нам удалось создать коллектив единомышленников, который способен решать серьезные задачи.

Сейчас у нас у всех в "Динамо" позитивный настрой и вера в то, что нынешний прогресс не разовое стечение обстоятельств, а системное движение к регулярным успехам и победам.

Главный тренер и спортивный директор в этом процессе играют исключительно важную роль. Мы вместе обсуждаем самые разные вопросы и решения.

И я вижу, что их искренне волнует и заботит всё, что связано с клубом. Не только с первой командой, но и с академией, инфраструктурой, коммерческой работой, коммуникациями.

Сандро и Желько искренне переживают за общий результат и за развитие "Динамо". Конечно, это импонирует.

Со своей стороны, мы не сомневались в необходимости продления контрактов. Переговоры прошли легко и завершились быстро.

На паузу перед зимними сборами уходим в хорошем настроении и с большим желанием успешно провести вторую часть сезона», — приводит слова Пивоварова сайт «Динамо».

Немецкий специалист возглавил бело-голубых в октябре 2020 года. Под его руководством динамовцы на данный момент провели 41 матч, в которых одержали 24 победы (59%).