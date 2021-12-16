Шварц — лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре

За Шварца проголосовали болельщики, эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер».
В ноябре и декабре «Динамо» одержало четыре победы в пяти матчах.
👔 Сандро Шварц единогласным решением болельщиков, экспертов лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР стал лучшим тренером ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ! #ТренерМесяца pic.twitter.com/5FxwzgKrbh— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
После 18-ти туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.
На награду также претендовали Сергей Семак из «Зенита», Андрей Талалаев из «Ахмата», Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» и Игорь Шалимов из «Урала».
Автором лучшего гола стал бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо — автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса 📊#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF