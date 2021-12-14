Кафельников хочет, чтобы «Спартак» и «Зенит» встретились в 1/4 финала Лиги Европы

Бывшая первая ракетка мирапризнался, что ждет противостоянияв четвертьфинале Лиги Европы.

«Соглашусь с коллегой Шмурновым, что было бы супер, если бы в 1/4 финала Лиги Европы "Спартак" и "Зенит" сыграли между собой.

Только в таких матчах (где это событие будет судить квалифицированная зарубежная команда судей) можно будет выявить сильнейшего по спортивным составляющим», — написал Кафельников в своем твиттере.

«Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы. «Спартак» занял первое место в группе и попал сразу в 1/8 финала.

Первые матчи предварительного раунда плей-офф ЛЕ пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.