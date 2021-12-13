«Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»

«Зенит» на этой стадии турнира сыграет с испанским «Бетисом». Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге.
«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)
«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Шериф» (Молдова) — «Брага» (Португалия)
«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)
В предварительный раунд плей-офф Лиги Европы попали 16 команд: 8 — занявших вторые места в группах самой ЛЕ, 8 — третьи команды из Лиги чемпионов. Восемь команд, которые заняли первые места в своих группах ЛЕ (среди них московский «Спартак»), стартуют сразу с 1/8 финала.
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.
Отметим, что впервые в плей-офф Лиги Европы не будет действовать правило выездного гола.