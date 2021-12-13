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    Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн
  • 15:26
    • «Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»
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    «Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги Европы. Своего соперника узнал питерский «Зенит».

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    «Зенит» на этой стадии турнира сыграет с испанским «Бетисом». Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге.

    «Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

    «Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

    «РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

    «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

    «Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

    «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

    «Шериф» (Молдова) — «Брага» (Португалия)

    «Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

    В предварительный раунд плей-офф Лиги Европы попали 16 команд: 8 — занявших вторые места в группах самой ЛЕ, 8 — третьи команды из Лиги чемпионов. Восемь команд, которые заняли первые места в своих группах ЛЕ (среди них московский «Спартак»), стартуют сразу с 1/8 финала.

  • Жеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн
  • «Зенит» узнал соперника по раунду плей-офф (он же 1/16 финала) Лиги Европы. Начало онлайна — 15:00 мск.
  • Сегодня

    • Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

    Отметим, что впервые в плей-офф Лиги Европы не будет действовать правило выездного гола.

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