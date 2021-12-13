«Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф. Своего соперника узнал питерский

«Зенит» на этой стадии турнира сыграет с испанским «Бетисом». Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге.

«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдова) — «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

В предварительный раунд плей-офф Лиги Европы попали 16 команд: 8 — занявших вторые места в группах самой ЛЕ, 8 — третьи команды из Лиги чемпионов. Восемь команд, которые заняли первые места в своих группах ЛЕ (среди них московский «Спартак»), стартуют сразу с 1/8 финала.

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

Отметим, что впервые в плей-офф Лиги Европы не будет действовать правило выездного гола.