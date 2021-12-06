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    «Эвертон» вырвал победу у «Арсенала»

    «Эвертон» — «Арсенал»: счет 2:1, обзор голов

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    В заключительном матче 15 тура АПЛ «Эвертон» дома победил «Арсенал» со счетом 2:1.

    Ришарлисон
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    Ришарлисон

    «Канониров» в конце первого тайма вывел Мартин Эдегор. «Ириски» сравняли на 79 минуте после точного удара Ришарлисона.

    Победный мяч в добавленное время забил полузащитник Демарай Грей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Арсенал Лондон 2:1
    Голы: 0:1 Мартин Эдегор (45 + 2'), 1:1 Ришарлисон (80'), 2:1 Демарай Грей (90 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Йерри Мина (Мэйсон Холгейт, 31'), Майкл Кин, Бен Годфри, Энтони Гордон (Алекс Айуоби, 87'), Абдулайе Дукуре, Аллан, Демарай Грей, Эндрос Таунсенд (Андре Гомеш, 66'), Ришарлисон Арсенал Лондон: Александр Ляказетт (Пьер-Эмерик Обамеянг, 85'), Габриэл Мартинелли (Эдвард Нкетиа, 71'), Мартин Эдегор, Букайо Сака, Гранит Джака, Томас Парти, Киран Тирни (Нуну Тавареш, 65'), Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Бен Годфри (51'), Гранит Джака (63'), Мартин Эдегор (75'), Демарай Грей (90 + 3')

    «Эвертон» прервал безвыигрышную серию, набрав 18 очков. Он поднялся на 12 место.

    «Арсенал» остается на 7 позиции. Команда Микеля Артеты имеет 23 очка.

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