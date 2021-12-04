«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 15-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на четвертой добавленной к основному времени матча минуте. Ван Дейк со своей половины поля вырезал длинную диагональ, Салах на рывке ушёл от Хувера и прострелил в штрафную, а Дивок Ориги развернулся и с пяти метров расстрелял ворота «Вулверхэмптона».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди, Ромен Сес, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Рубен Невеш, Райан Айт Нури (Ки-Яна Хувер, 90'), Адама Траоре (Франсиску Тринкан, 88'), Рауль Хименес, Хван Хи Чан (Жоау Моутинью, 79') Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 82'), Мохамед Салах (Джеймс Милнер, 90'), Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Дивок Ориги, 68'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Леандер Дендонкер (26'), Фабиньо (62'), Эндрю Робертсон (66'), Рауль Хименес (88'), Леандер Дендонкер (26'), Фабиньо (62'), Эндрю Робертсон (66'), Рауль Хименес (88'), (88')

«Ливерпуль» (34 очка) временно возглавить турнирную таблицу АПЛ, опередив на 1 очко «Челси». Имеющий матч в запасе «Манчестер Сити» (32) сохраняет шансы обойти «Ливерпуль» по итогам тура.

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Еще в одной игре «Ньюкасл» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Бернли».

Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий хозяев Каллум Уилсон.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Бёрнли 1:0 Голы: 1:0 Каллум Уилсон (40'), 1:0 Каллум Уилсон (40') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Хавьер Манкильо, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон (Федерико Фернандес, 85'), Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен (Джейкоб Мёрфи, 90'), Каллум Уилсон Бёрнли: Максвелл Корне (Матей Выдра, 32'), Крис Вуд, Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Йоханн Берг Гудмундссон (Ник Поуп, 81'), Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Нэйтан Коллинз, Мэттью Лоутон (Коннор Робертс, 75'), Ник Поуп Предупреждения: Нэйтан Коллинз (75'), Хавьер Манкильо (87'), Нэйтан Коллинз (75'), Хавьер Манкильо (87'), (87')

Победа стала для «Ньюкасла» первой в сезоне и позволила уйти с последнего места в таблице.

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Еще в одной игре «Брайтон» ушел от поражения от «Саутгемптона» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте благодаря голу албанского нападающего Армандо Броя.

И лишь на восьмой компенсированной минуте французский форвард гостей Ниль Мопе сравнял счет.