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    Семин: «Локо» купил много футболистов, а КПД у них — полный ноль

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о поражении железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче 17-го тура РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Все игроки очень стараются. Каждый футболист "Локомотива" выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это.

    Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно иду в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные.

    Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты.

    Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

    «Локомотив» идет на пятом месте с 25 очками. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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