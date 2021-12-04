Семин: «Локо» купил много футболистов, а КПД у них — полный ноль

Бывший тренер «Локомотива»высказал мнение о поражении железнодорожников от(0:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Все игроки очень стараются. Каждый футболист "Локомотива" выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это.

Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно иду в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные.

Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты.

Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» идет на пятом месте с 25 очками. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.