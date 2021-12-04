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    Президент «Урала»: Слухи про отставку Шалимова — это полный бред

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    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Сегодня был тяжелейший матч. Наши игроки сделали все для того, чтобы победить. Эмоций никаких не осталось совершенно.

    Слухи про отставку Шалимова? Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять.

    У нас даже мыслей таких не было. Мы видим, как играет наша команда, мы полностью довольны этим.

    Конечно, мы играем от обороны. Поверьте мне, мы забиваем достаточно, и будем стараться делать это гораздо чаще», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

    «Урал» набрал 16 очков и поднялся с последнего места на 12-е в турнирной таблице.

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