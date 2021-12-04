Президент «Урала»: Слухи про отставку Шалимова — это полный бред

Президент «Урала»оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против(1:0).

«Сегодня был тяжелейший матч. Наши игроки сделали все для того, чтобы победить. Эмоций никаких не осталось совершенно.

Слухи про отставку Шалимова? Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять.

У нас даже мыслей таких не было. Мы видим, как играет наша команда, мы полностью довольны этим.

Конечно, мы играем от обороны. Поверьте мне, мы забиваем достаточно, и будем стараться делать это гораздо чаще», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

«Урал» набрал 16 очков и поднялся с последнего места на 12-е в турнирной таблице.