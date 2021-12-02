Генеральный директор «Уфы»высказался о руководстве «Спартака».

«Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Я бы тоже на месте болельщиков "Спартака" был недоволен руководством. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне», — объяснил Газизов.

На пост генерального директора «красно-белых» его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.