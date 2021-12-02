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    Шамиль Газизов: «Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о руководстве «Спартака».

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Я бы тоже на месте болельщиков "Спартака" был недоволен руководством. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне», — объяснил Газизов.

    На пост генерального директора «красно-белых» его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.

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