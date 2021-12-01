ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ральф РангникСпаситель с репутацией. «МЮ» нашел нового тренера в «Локомотиве»
  • 06:51
    • «Аталанта» продлила контракт с главным тренером
  • 23:32
    • Россиянин Иосифов отличился в дебютном матче за «Вильярреал»
  • 22:54
    • Карпин поговорил с футболистами сборной про психологию
  • 22:26
    • «Фиорентина» разобралась с «Сампдорией», Кокорин вышел на замену
  • 22:22
    • «Аталанта» забила четыре безответных мяча «Венеции»
    Все новости спорта

    Шевченко поделился ожиданиями от матча против «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Дженоа Милан
    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Милана».

    Андрей Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Шевченко

    Для специалиста эта встреча станет особенной — украинец защищал цвета «россонери» в период с 1999-го по 2006 год и с 2008-го по 2009 год.

    «Конечно, я буду в восторге от этой встречи, но сейчас пытаюсь подавлять свои эмоции. Я профессионал и пообещал фанатам "Дженоа", что сделаю для них все, что в моих силах. В предстоящем матче я сделаю все возможное, чтобы поставить "Милан" в затруднительное положение.

    Мы должны быть крайне осторожны. Я всегда буду болеть за "Милан", но не в матчах с "Дженоа". Да, миланцы потерпели два поражения подряд, но они демонстрируют хороший футбол. Я смотрел многие их матчи. Эта команда хорошо играет и умеет создавать опасные моменты», — цитирует специалиста Football Italia.

    Матч «Дженоа» — «Милан» состоится завтра, 1 декабря. Начало — в 22:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с крупным счетом?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Шевченко настроит команду на борьбу в особенном для себя матча
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетика»?
  • «Реал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры