Шевченко поделился ожиданиями от матча против «Милана»

Главный тренер «Дженоа»поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Милана».

Для специалиста эта встреча станет особенной — украинец защищал цвета «россонери» в период с 1999-го по 2006 год и с 2008-го по 2009 год.

«Конечно, я буду в восторге от этой встречи, но сейчас пытаюсь подавлять свои эмоции. Я профессионал и пообещал фанатам "Дженоа", что сделаю для них все, что в моих силах. В предстоящем матче я сделаю все возможное, чтобы поставить "Милан" в затруднительное положение.

Мы должны быть крайне осторожны. Я всегда буду болеть за "Милан", но не в матчах с "Дженоа". Да, миланцы потерпели два поражения подряд, но они демонстрируют хороший футбол. Я смотрел многие их матчи. Эта команда хорошо играет и умеет создавать опасные моменты», — цитирует специалиста Football Italia.

Матч «Дженоа» — «Милан» состоится завтра, 1 декабря. Начало — в 22:45 мск.