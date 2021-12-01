Медведев: Как Мюллер мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это просто нерационально

Вторая ракетка мирасчитает, что «Золотой мяч» в этом году должен был получить нападающий «Баварии»

Обладателем «Золотого мяча», как известно, стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, получивший эту награду в седьмой раз.

«В этом году я видел во многих достоверных источниках, что, скорее всего, Месси выиграет, но интрига все равно была. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но я считаю, что Левандовски заслужил.

Я полностью не знаю, как происходит голосование, но, насколько я знаю, голосуют капитаны и тренеры сборных, а потом журналисты (в голосовании участвуют только журналисты — Прим.). И им нужно трех выбрать. Так что кто-то в тройку попадает, потому что он чей-то друг или они играют за одну команду. И потом этот человек попадает в тридцатку.

Я болельщик "Баварии", и Томас Мюллер в прошлом сезоне отдал больше всех ассистов. Но не попал в тридцатку. Как человек, отдавший больше всех ассистов в лучших чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это же просто нерационально.

Соответственно, возникают вопросы, распределяются ли другие места рационально.

Я вообще не футболист и, может быть, неправильно все говорю. Но я видел картинку, что Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году сделал 48 "гол+пас", выиграл Копу Америка, занял третье место с "Арсеналом" (второе — Прим.) — не попал в топ-30. Месси сделал 50 "гол+пас", выиграл Копу Америка, занял третье место с "Барселоной" — выиграл "Золотой мяч". Хотя та же самая статистика.

Конечно, это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол», — сказал Медведев в интервью Okko Спорт.