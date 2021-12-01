ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • 06:51
    • «Аталанта» продлила контракт с главным тренером
    Все новости спорта

    Медведев: Как Мюллер мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это просто нерационально

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Золотой мяч
    Вторая ракетка мира Даниил Медведев считает, что «Золотой мяч» в этом году должен был получить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Обладателем «Золотого мяча», как известно, стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, получивший эту награду в седьмой раз.

    «В этом году я видел во многих достоверных источниках, что, скорее всего, Месси выиграет, но интрига все равно была. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но я считаю, что Левандовски заслужил.

  • Маттеус о «Золотом мяче»: Больше не понимаю этот мир. Левандовски нет равных в последние два года
  • Читайте по теме

    • Я полностью не знаю, как происходит голосование, но, насколько я знаю, голосуют капитаны и тренеры сборных, а потом журналисты (в голосовании участвуют только журналисты — Прим.). И им нужно трех выбрать. Так что кто-то в тройку попадает, потому что он чей-то друг или они играют за одну команду. И потом этот человек попадает в тридцатку.

    Я болельщик "Баварии", и Томас Мюллер в прошлом сезоне отдал больше всех ассистов. Но не попал в тридцатку. Как человек, отдавший больше всех ассистов в лучших чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это же просто нерационально.

    Соответственно, возникают вопросы, распределяются ли другие места рационально.

  • Месси выиграл «Золотой мяч»: France Football не прав
  • Реакция прессы на победу аргентинца
  • Вчера

    • Я вообще не футболист и, может быть, неправильно все говорю. Но я видел картинку, что Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году сделал 48 "гол+пас", выиграл Копу Америка, занял третье место с "Арсеналом" (второе — Прим.) — не попал в топ-30. Месси сделал 50 "гол+пас", выиграл Копу Америка, занял третье место с "Барселоной" — выиграл "Золотой мяч". Хотя та же самая статистика.

    Конечно, это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол», — сказал Медведев в интервью Okko Спорт.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с крупным счетом?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Шевченко настроит команду на борьбу в особенном для себя матча
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетика»?
  • «Реал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры