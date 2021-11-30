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    Маттеус о «Золотом мяче»: Больше не понимаю этот мир. Левандовски нет равных в последние два года

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    Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был получить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, а не Лионель Месси.

    Лионель Месси получил «Золотой мяч» из рук Луиса Суареса
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    Лионель Месси получил «Золотой мяч» из рук Луиса Суареса

    Месси, который перед началом сезона перешел в «Пари Сен-Жермен», стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз.

    «После такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всем уважении к Лионелю Месси и другим отличным номинантам, никто не заслужил "Золотой мяч" больше Левандовски.

    France Football не присуждал приз в прошлом году, и только из-за всех титулов, которые Роберт выиграл с "Баварией" в 2020-м, ему нет равных в последние два года.

    Но даже если рассматривать только 2021 год, Левандовски все равно был лучшим. Он побил рекорд Герда Мюллера, возглавил список бомбардиров во всех турнирах, а в этом году снова всех обошел в национальных и международных турнирах.

    Хоть Месси и взял Кубок Америки с Аргентиной, но в "ПСЖ" он совсем блеклый. Бензема также провел отличный год, но ничего не выиграл с "Реалом". Салах был великолепен в последние несколько месяцев, но в начале года у него был долгий безголевой период.

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    • Жоржиньо, конечно, выиграл два очень важных титула с "Челси" и Италией, но он далеко не так выделялся, как Левандовски. А Роналду не был так стабилен и ярок, как польская звезда.

    Не могу понять, почему Левандовски не выиграл», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Deutschland.

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