Месси — Левандовскому: Тебе должны вручить «Золотой мяч» за 2020-й год

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентиныобратился к Роберту Левандовскому после завоевания седьмого «Золотого мяча».

34-летний Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч». Форвард «Баварии» занял второе место в рейтинге.

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», — цитирует Месси Bayern & Germany.

Напомним, в прошлом году приз не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса. До этого решения поляк считался фаворитом.