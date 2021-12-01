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    Назначены арбитры на матчи 17 тура РПЛ

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    В РПЛ назначили арбитров на все матчи 17 тура, который пройдет с 3 по 5 декабря.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    3 декабря (пятница)

    «Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; AВАР-1 — Екатерина Курочкина; AВАР-2 — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.

    4 декабря (суббота)

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.

    «Спартак» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

    «Локомотив» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Алексей Сухой; AВАР-1 — Алексей Лунев; AВАР-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Геннадий Куличенков.

    5 декабря (воскресенье)

    «Химки» — «Арсенал»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Нижний Новгород» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; AВАР-1 — Дмитрий Чельцов; AВАР-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.

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