«Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор голов

нанесла поражениев выездном матче 14-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Подопечные Джана Пьеро Гасперини открыли счет на 28-й минуте. Берат Джимсити с центра поля сделал передачу в чужую штрафную на ход Дувану Сапате, который метров с двенадцати неотразимо пробил по воротам.

«Старая синьора» после перерыва атаковала большими силами, но отыграться так и не смогла.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место (28 очков), а «Ювентус» — восьмое (21 очко).