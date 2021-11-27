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    «Аталанта» выиграла у «Ювентуса» благодаря голу Сапаты

    «Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Аталанта» нанесла поражение «Ювентусу» в выездном матче 14-го тура итальянской Серии А.

    Дуван Сапата
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    Дуван Сапата

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Подопечные Джана Пьеро Гасперини открыли счет на 28-й минуте. Берат Джимсити с центра поля сделал передачу в чужую штрафную на ход Дувану Сапате, который метров с двенадцати неотразимо пробил по воротам.

    «Старая синьора» после перерыва атаковала большими силами, но отыграться так и не смогла.

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место (28 очков), а «Ювентус» — восьмое (21 очко).

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