Рыбус считает поражение от «Лацио» хорошим уроком для «Локо»

Защитник «Локомотива»высказался после поражения от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.

«К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. Думаю, первый тайм хорошо отыграли. К сожалению, после второго пенальти "Лацио" уже полностью контролировал матч.

Сегодняшний матч немного отличался от РПЛ. Здесь вопрос в качестве игры. Мы старались играть в прессинг, у нас все равно много раз получалось играть в одно касание. Уровень "Лацио" как команды — высокий.

Я думаю, что это будет хороший урок для нас, особенно для молодых игроков на будущее. Сейчас надо концентрироваться на играх в РПЛ, осталась одна игра в Лиге Европы», — приводит слова Рыбуса «Чемпионат».