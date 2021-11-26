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    Рыбус считает поражение от «Лацио» хорошим уроком для «Локо»

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    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказался после поражения от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.

    Мацей Рыбус
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    Мацей Рыбус

    «К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. Думаю, первый тайм хорошо отыграли. К сожалению, после второго пенальти "Лацио" уже полностью контролировал матч.

    Сегодняшний матч немного отличался от РПЛ. Здесь вопрос в качестве игры. Мы старались играть в прессинг, у нас все равно много раз получалось играть в одно касание. Уровень "Лацио" как команды — высокий.

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    • Я думаю, что это будет хороший урок для нас, особенно для молодых игроков на будущее. Сейчас надо концентрироваться на играх в РПЛ, осталась одна игра в Лиге Европы», — приводит слова Рыбуса «Чемпионат».

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