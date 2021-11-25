«Локомотив» — «Лацио»: счет матча 0:3, обзор голов

На 56-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Сильянов на углу штрафной пошёл в рискованный подкат, сбив Цаканьи.
Чиро Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам.
На 63-й минуте Баринов в своей штрафной выбил мяч, но затем попал в ногу Иммобиле, заработав еще один одиннадцатиметровый.
В тот же угол с точки пробил Иммобиле. Худяков на этот раз угадал направление удара, но мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.
А на 87-й минуте Педро Родригес подобрал мяч у штрафной «Локо», на замахе легко убрал Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу.
В другом матче группы турецкий «Галатасарай» одержал домашнюю победу над французским «Марселем» — 4:2.
В составе победителей отличились Александру Чикылдэу (12-я минута), Софьян Фегули (64) и Райан Бабель (83).
Еще один мяч в свои ворота срезал хорватский защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар (30).
Провансальцы ответили дублем Аркадиуша Милика на 68-й и 85-й минутах. В первом случае поляк сыграл на добивании после неудачно исполненного пенальти.
Группа Е: 1. «Галатасарай» — 11 очков, 2. «Лацио» — 8, 3. «Марсель» — 4, 4. «Локомотив» — 2.
Подопечные Маркуса Гисдоля лишились шансов на попадание в 1/8 финала Лиги Европы.
9 ноября «Лацио» сыграет дома против «Галатасарая», а железнодорожники в тот же день отправятся в гости к «Марселю».
Календарь и таблица Лиги Европы
В случае победы над французским клубом, москвичи займут в своем квартете третье место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.