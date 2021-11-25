«Локомотив» — «Лацио»: счет матча 0:3, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от римского(0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

На 56-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Сильянов на углу штрафной пошёл в рискованный подкат, сбив Цаканьи.

Чиро Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам.

На 63-й минуте Баринов в своей штрафной выбил мяч, но затем попал в ногу Иммобиле, заработав еще один одиннадцатиметровый.

В тот же угол с точки пробил Иммобиле. Худяков на этот раз угадал направление удара, но мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

А на 87-й минуте Педро Родригес подобрал мяч у штрафной «Локо», на замахе легко убрал Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу.

В другом матче группы турецкий «Галатасарай» одержал домашнюю победу над французским «Марселем» — 4:2.

В составе победителей отличились Александру Чикылдэу (12-я минута), Софьян Фегули (64) и Райан Бабель (83).

Еще один мяч в свои ворота срезал хорватский защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар (30).

Провансальцы ответили дублем Аркадиуша Милика на 68-й и 85-й минутах. В первом случае поляк сыграл на добивании после неудачно исполненного пенальти.

Футбол. Лига Европы. Группа E Галатасарай — Марсель 4:2 Голы: 1:0 Александру Чикылдэу (12'), 2:0 Дуйе Чалета-Цар (автогол) (30'), 3:0 Софьян Фегули (64'), 3:1 Аркадиуш Милик (69'), 4:1 Райан Бабель (83'), 4:2 Аркадиуш Милик (85') Галатасарай: Фернандо Муслера, Деандре Йедлин, Виктор Нельссон, Маркан, Патрик ван Анхольт, Тайлан Антальяли, Беркан Кутлу (Bartug Elmaz, 90'), Александру Чикылдэу (Олимпиу Моруцан, 51'), Софьян Фегули (Кристиан Люиндама, 82'), Мбайе Дьян (Mostafa Mohamed, 90'), Kerem Akturkoglu (Райан Бабель, 82') Марсель: Аркадиуш Милик, Амаду Бамба Дьенг, Пап Гуй (Конрад де ла Фуэнте, 63'), Жерсон, Бубакар Камара, Маттео Гюэндузи, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола, Пау Лопес Предупреждения: Александру Чикылдэу (36'), Пап Гуй (37'), Амаду Бамба Дьенг (45 + 1'), Луан Перес (53'), Маттео Гюэндузи (61'), Аркадиуш Милик (89'), Олимпиу Моруцан (90 + 4'), Жерсон (90 + 6')

Группа Е: 1. «Галатасарай» — 11 очков, 2. «Лацио» — 8, 3. «Марсель» — 4, 4. «Локомотив» — 2.

Подопечные Маркуса Гисдоля лишились шансов на попадание в 1/8 финала Лиги Европы.

9 ноября «Лацио» сыграет дома против «Галатасарая», а железнодорожники в тот же день отправятся в гости к «Марселю».

Календарь и таблица Лиги Европы

В случае победы над французским клубом, москвичи займут в своем квартете третье место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.