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    Деменко: Радует, что Россия сразу не попадет на Италию и Португалию

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    Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался о возможных соперниках сборной России в стыковых матчах на ЧМ-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Самый оптимальный соперник для России — это, в любом случае, Северная Македония. Турцию тоже можно назвать оптимальным соперником. Чехия, на мой взгляд, не очень хороший вариант. Но лёгких игр не будет ни с кем. Конечно, сборная России попала в тяжёлую ситуацию. Польша и такие гранды, как Италия и Португалия сильнее классом, чем наша сборная. Польша была бы не лучшим вариантом, безусловно. Если Россия попадет на Польшу в первом туре, будет очень сложно.

    Это футбол. Конечно, есть проходимые команды. Но есть и очень неудобные соперники. Радует, что мы находимся среди сеяных команд, то есть, сразу не попадём на Италию и Португалию. Интересно, что игры будут проходить в марте. Несмотря на то, что будут сборы, нужно, чтобы в чемпионате 3-4 тура сыграли. Игровая практика перед такими важными матчами очень нужна», — передает слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

    Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

    Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

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